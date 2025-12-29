Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 12. kolejki (WIDEO)

Cztery mecze w 2025 i dwa spotkania w 2026 roku - tak zaplanowano dwunastą kolejkę Tauron Ligi. Pierwsze mecze rozegrano 28 grudnia. DevelopRes Rzeszów bez większych kłopotów ograł BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0. ITA Tools Stal Mielec uległa PGE Budowlanym Łódź 1:3, a do historii ligi przejdzie trzeci set tego starcia, w którym gospodynie prowadziły 24:18, by przegrać 24:26. Moya Radomka Radom przełamała się po serii sześciu ligowych porażek, pokonując Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1.

Zobacz także: Było 24:18, skończyło się na... 24:26! Niecodzienna końcówka seta w meczu polskiej ligi (WIDEO)

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Wyniki meczów 12. kolejki Tauron Ligi:

2025-12-28: DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:19, 25:11, 25:19)

2025-12-28: ITA Tools Stal Mielec – PGE Budowlani Łódź 1:3 (22:25, 25:22, 24:26, 23:25)

2025-12-28: Moya Radomka Radom – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1 (22:25, 25:19, 26:24, 25:17)

2025-12-30: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – #VolleyWrocław (wtorek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport Fight)

2026-01-05: Sokół & Hagric Mogilno – Lotto Chemik Police (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-04: ŁKS Commercecon Łódź – UNI Opole

RM, Polsat Sport