Polski klub siatkarski zmieni trenera! Pożegnanie po słabym początku sezonu
Miłosz Majka nie jest już trenerem siatkarek ITA Tools Stali Mielec - poinformował w mediach społecznościowych klub z Podkarpacia. Szkoleniowcowi podziękowano "za zaangażowanie, poświęcenie oraz wkład w funkcjonowanie i rozwój zespołu".
ITA Tools Stal Mielec pod wodzą Majki spisywał się w obecnym sezonie poniżej oczekiwań. Na półmetku fazy zasadniczej Tauron Ligi zajmuje dziewiąte miejsce z bilansem czterech zwycięstw i siedmiu porażek. Mocno rozczarowująca była postawa w meczu 1/8 finału Pucharu Polski, który mielczanki przegrały na wyjeździe z pierwszoligowym KSG Warszawa 0:3.
Majka prowadził drużynę z Mielca od końca listopada 2024 roku, zastępując Mateusza Grabdę.
"Miłosz Majka przestaje pełnić funkcje pierwszego trenera ITA TOOLS Stali Mielec. Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcenie oraz wkład w funkcjonowanie i rozwój zespołu. Życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej" - napisano w komunikacie.
Jak poinformował klub, w niedzielnym meczu przeciwko PGE Budowlanym Łódź zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Majki, Dominik Stanisławczyk, natomiast funkcję drugiego szkoleniowca będzie pełnić Katarzyna Bryda.Przejdź na Polsatsport.pl