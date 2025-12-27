Polski klub siatkarski zmieni trenera! Pożegnanie po słabym początku sezonu

Miłosz Majka nie jest już trenerem siatkarek ITA Tools Stali Mielec - poinformował w mediach społecznościowych klub z Podkarpacia. Szkoleniowcowi podziękowano "za zaangażowanie, poświęcenie oraz wkład w funkcjonowanie i rozwój zespołu".

Trener siatkówki z tabletem w ręku, patrzący w bok, z zawodniczkami w tle.
fot. PAP/Marian Zubrzycki
Miłosz Majka odchodzi z ITA TOOLS Stali Mielec.

ITA Tools Stal Mielec pod wodzą Majki spisywał się w obecnym sezonie poniżej oczekiwań. Na półmetku fazy zasadniczej Tauron Ligi zajmuje dziewiąte miejsce z bilansem czterech zwycięstw i siedmiu porażek. Mocno rozczarowująca była postawa w meczu 1/8 finału Pucharu Polski, który mielczanki przegrały na wyjeździe z pierwszoligowym KSG Warszawa 0:3.

 

Majka prowadził drużynę z Mielca od końca listopada 2024 roku, zastępując Mateusza Grabdę.

 

"Miłosz Majka przestaje pełnić funkcje pierwszego trenera ITA TOOLS Stali Mielec. Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcenie oraz wkład w funkcjonowanie i rozwój zespołu. Życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej" - napisano w komunikacie.

 

Jak poinformował klub, w niedzielnym meczu przeciwko PGE Budowlanym Łódź zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Majki, Dominik Stanisławczyk, natomiast funkcję drugiego szkoleniowca będzie pełnić Katarzyna Bryda.

RM, Polsat Sport, PAP
