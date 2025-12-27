Polski klub siatkarski zmieni trenera! Pożegnanie po słabym początku sezonu

ITA Tools Stal Mielec pod wodzą Majki spisywał się w obecnym sezonie poniżej oczekiwań. Na półmetku fazy zasadniczej Tauron Ligi zajmuje dziewiąte miejsce z bilansem czterech zwycięstw i siedmiu porażek. Mocno rozczarowująca była postawa w meczu 1/8 finału Pucharu Polski, który mielczanki przegrały na wyjeździe z pierwszoligowym KSG Warszawa 0:3.

Majka prowadził drużynę z Mielca od końca listopada 2024 roku, zastępując Mateusza Grabdę.

"Miłosz Majka przestaje pełnić funkcje pierwszego trenera ITA TOOLS Stali Mielec. Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcenie oraz wkład w funkcjonowanie i rozwój zespołu. Życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów w dalszej karierze trenerskiej" - napisano w komunikacie.

Jak poinformował klub, w niedzielnym meczu przeciwko PGE Budowlanym Łódź zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Majki, Dominik Stanisławczyk, natomiast funkcję drugiego szkoleniowca będzie pełnić Katarzyna Bryda.

RM, Polsat Sport, PAP