Pierwszy półfinalista Pucharu Polski siatkarzy już znany! Wystarczyły trzy sety

BBTS Bielsko-Biała przegrał z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3 w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Drużyna z PlusLigi wywiązała się z roli faworyta. Pewnie pokonała na wyjeździe przedstawiciela PLS 1. Ligi i jako pierwsza wywalczyła awans do turnieju finałowego. W półfinale olsztynianie zmierzą się ze zwycięzcą meczu Stal Nysa - Bogdanka LUK Lublin.

Siatkarze walczą o piłkę nad siatką podczas meczu.
fot. PAP/Jarek Praszkiewicz
Siatkarze BBTS Bielsko-Biała Patrik Lamanec i Marek Polok oraz Moritz Karlitzek z Indykpolu AZS Olsztyn w meczu ćwierćfinału Pucharu Polski.

W premierowej odsłonie olsztynianie szybko uzyskali przewagę - po dwóch asach Jana Hadravy było 4:9. Gospodarze złapali kontakt z rywalami, ale w środkowej części seta Indykpol AZS znów odjechał (12:17), mając w tym secie wyraźną przewagę w ofensywie. Seta zakończył skutecznym atakiem Moritz Karlitzek (16:25).

 

Początek drugiego seta udany dla gospodarzy (7:3), ale olsztynianie szybko się zmobilizowali i odrobili straty (9:9). Indykpol AZS przejął inicjatywę i odskoczył rywalom na kilak punktów (13:17). Mając przewagę w ataku, goście kontrolowali sytuację w końcówce (16:23). Moritz Karlitzek wywalczył piłkę setową (19:24), a brakujący punkt ekipa ze stolicy Warmii uzyskała po zepsutej zagrywce rywali (20:25).

 

Siatkarze z Olsztyna mieli minimalną przewagę na początku trzeciej partii (7:9), ale później przez pewien czas oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów (15:15). W końcówce Indykpol AZS znów odskoczył na kilka punktów (17:20) i spokojnie zmierzał w stronę półfinału. Punktowy blok dał przyjezdnym piłkę meczową (19:24), a spotkanie zamknął skutecznym atakiem Moritz Karlitzek (20:25).

 

Skrót meczu BBTS - Indykpol AZS:

 

Najwięcej punktów: Szymon Romać (11), Mateusz Zawalski (10) – BBTS; Moritz Karlitzek (17), Jan Hadrava (12), Paweł Halaba (11) – AZS. Olsztynianie byli skuteczniejsi w ataku (40%-59%) i popełnili mniej błędów własnych. MVP: Moritz Karlitzek (17/27 = 63% skuteczności w ataku; 56% pozytywnego przyjęcia).

 

Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Wiadomo już, że wywalczonego w poprzedniej edycji trofeum nie obroni JSW Jastrzębski Węgiel.

 

BBTS Bielsko-Biała – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (16:25, 20:25, 20:25)

 

BBTS: Kamil Dębski, Marek Polok, Jakob Thelle, Bartosz Pietruczuk, Mateusz Zawalski, Szymon Romać – Marcel Chmielewski (libero) oraz Patrik Lamanec, Szymon Janus, Bartosz Bućko, Kajetan Tokajuk, Wojciech Siek. Trener: Adrian Hunek.
AZS: Jakub Majchrzak, Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Dawid Siwczyk, Jan Hadrava, Paweł Halaba – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Karol Borkowski. Trener: Daniel Pliński.

 

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2026

