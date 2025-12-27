Ćwierćfinały Pucharu Polski siatkarzy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Tauron Puchar Polski siatkarzy 2026 wkracza w decydującą fazę. Na starcie tegorocznej edycji stanęło 39 drużyn. Przedstawiciele niższych lig rywalizowali w fazie wstępnej. Pięć rund wyłoniło dwóch uczestników ćwierćfinałów, a zostali nimi przedstawiciele PLS 1. Ligi - BBTS Bielsko-Biała i Stal Nysa.

W ćwierćfinałach do rywalizacji dołączy sześć najlepszych drużyn po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi. Awans wywalczyły Bogdanka LUK Lublin, PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie, Indykpol AZS Olsztyn, PGE GiEK Skra Bełchatów oraz Asseco Resovia.

Mecze 1/4 finału zapowiadają cię bardzo ciekawie. Pierwszoligowcy podejmą ekipy z PlusLigi na własnym terenie. BBTS Bielsko-Biała zagra z Indykpolem AZS Olsztyn, a Stal Nysa z Bogdanką LUK Lublin.

Dwa pozostałe mecze zostaną rozegrane pomiędzy drużynami z PlusLigi. PGE Projekt Warszawa zmierzy się u siebie z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra natomiast z Asseco Resovią. Te dwie drużyny w obecnym sezonie są na siebie skazane, rywalizują nie tylko w lidze, ale również w grupie Ligi Mistrzów, a teraz w Pucharze Polski.

Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Wiadomo już, że wywalczonego w poprzedniej edycji trofeum nie obroni JSW Jastrzębski Węgiel.

Ćwierćfinały Pucharu Polski siatkarzy 2026. Gdzie oglądać mecze?

2025-12-29: BBTS Bielsko-Biała – Indykpol AZS Olsztyn (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-29: PGE Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-30: Stal Nysa – Bogdanka LUK Lublin (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-12-30: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia (wtorek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2026