FIFA szykuje zmianę zasad. Legenda jednym z inicjatorów

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) rozważa kwestię zmiany zasad spalonego. 20 stycznia w Londynie przenalizuje ją Międzynarodowa Rada Futbolu (IFAB). W przypadku pozytywnej opinii przepisy zaczną obowiązywać od sezonu 2026/27 - podaje gazeta "AS".

Obecnie spalony jest odnotowywany, gdy jakakolwiek część ciała atakującego zawodnika, którą może zdobyć gola, w momencie podania znajduje się bliżej bramki przeciwnika niż przedostatni broniący się piłkarz, w tym bramkarz.

Prekursorem zmian jest Arsene Wenger, były główny trener londyńskiego Arsenalu, pełniący funkcję dyrektora ds. globalnego rozwoju piłki nożnej FIFA. Proponowane "Prawo Wengera" zakłada, że piłkarz byłby na pozycji spalonej tylko wtedy, gdy jego ciało znajdzie się całkowicie za ostatnim obrońcą. Zmiana ta wyraźnie jest korzystna dla napastnika.

IFAB przeanalizuje propozycję zmian o spalonym jako jeden z tematów do omówienia podczas corocznego spotkania 20 stycznia w Londynie. Z kolei w trakcie walnego zgromadzenia w Walii w lutym odbędzie się debata nad tą propozycją. Jeśli pomyślnie przejdzie ona wstępną fazę i trafi na lutowe walne zgromadzenie, jest niemal pewne, że zostanie przyjęta. Nowe przepisy zaczęłyby obowiązywać od następnego sezonu (2026/27).

Możliwą zmianę zapowiedział już prezydent FIFA Gianni Infantino podczas Światowego Szczytu Sportu, który odbył się ostatnio w Dubaju.

Technologia stosowana w piłce nożnej pomoże we wdrożeniu "Prawa Wengera". Kamery na stadionach oraz chipy zainstalowane w piłkach pomogą dokładnie ustalić, kiedy napastnik znajduje się za obrońcą drużyny przeciwnej.

"Prawo Wengera" nie jest jedyną propozycją, która zostanie omówiona podczas najbliższych spotkań IFAB. W Pucharze Narodów Arabskich przetestowano zasadę, zgodnie z którą zawodnik otrzymujący pomoc medyczną na boisku musi zostać wykluczony z gry na dwie minuty (nie dotyczy to bramkarza). Zasada ta przyniosła pozytywne rezultaty podczas tego turnieju i ma na celu zminimalizowanie gry na czas. Podobnie jak inne zasady, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie, takie jak zasada ośmiu sekund dla bramkarzy lub zasada, że kapitan jest jedynym graczem, który może zwracać się do sędziego podczas meczu. Ocena dwuminutowego wykluczenia była pozytywna i zostanie ona również przeanalizowana podczas najbliższych spotkań IFAB.

Kolejna nowość, która zostanie przeanalizowana przez IFAB, dotyczy ulepszenia systemu VAR. Pierluigi Collina, szef sędziów FIFA, wskazał już na zmiany, które mogą pojawić się podczas najbliższych mistrzostw świata. System VAR zostanie rozszerzony o dwa przypadki, rzuty rożne i karanie czerwoną kartką za dwie żółte

PAP