Wielkie emocje w finale hokejowego Pucharu Polski. Piorunująca końcówka

Faworytem tego spotkania było Zagłębie, które jest liderem ekstraligi i miało jeden dzień więcej odpoczynku po swoim półfinale, w którym pokonało 4:2 GKS Katowice. Jastrzębianie w poniedziałek stoczyli zacięty bój z Unią Oświęcim wygrywając 2:1.

W 17. min Fin Karolus Kaarlehto zatrzymał strzał Joniego Piiponena, ale nie miał szans obronić dobitki Arona Chmielewskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Indianie z Polski o krok od wygrania Pucharu Spenglera

W 33. min doszło do bardzo kontrowersyjnej sytuacji. Vaino Sirkia zgrał krążek w kierunku bramki, tam jego lot w powietrzu przedłużył Brynkus. W tym samym momencie interweniujący Kaarlehto poruszył bramką. Sędziowie długo sprawdzali na monitorze, czy krążek przekroczył linię bramkową i ostatecznie podjęli decyzję o nieuznaniu gola.

Początek ostatniej tercji był piorunujący w wykonaniu JKH. Już w 12. sekundzie Fredrik Forsberg pięknym strzałem z nadgarstka pod poprzeczkę doprowadził do remisu. Asystę przy tym golu zaliczył Riku Sihvonen.

W 49. min dwuminutową karę otrzymał Michał Naróg. W momencie gdy obrońca Zagłębia wracał na lód, Forsberg podał zza bramki, Daniels Berzins z bliska posłał krążek do siatki i jastrzębianie objęli prowadzenie.

Dwie minuty i osiem sekund przed końcem meczu krążek, po strzale Victora Bjorkunga, wpadł do bramki JKH, ale sędziowie musieli rozstrzygnąć, czy Vaino Sirkia nie był na spalonym w polu bramkowym. Ostatecznie gol nie został uznany.

Po wznowieniu gry trener Zagłębia Matias Lehtonen za Niilo Halonena wprowadził dodatkowego napastnika. Szybko wykorzystał to Forsberg, który 98 sekund przed końcem strzałem do pustej bramki zdobył swojego drugiego gola. Zwycięstwo jastrzębian przypieczętował Sihvonen, który także umieścił krążek w opuszczonej bramce.

Dla JKH GKS był to piąty triumf w Pucharze Polski. Poprzednio to trofeum zdobywał w 2012, 2018, 2019 i 2021 roku.

ECB Zagłębie Sosnowiec - JKH GKS Jastrzębie 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).

Bramki: 1:0 Aron Chmielewski (17), 1:1 Fredrik Forsberg (41), 1:2 Daniels Berzins (51), 1:3 Fredrik Forsberg (59), 1:4 Riku Sihvonen (60).

Kary: ECB Zagłębie – 68 w tym Karol Biłas i Dominik Nahunko kary meczu 20+5 minut; JKH GKS – 68 minut w tym Bartłomiej Stolarski i Patryk Hanzel kary meczu 20+5 minut. Widzów: 2 600.

Zagłębie Sosnowiec: Niilo Halonen - Matthew Sozanski, Bartosz Ciura, Jere Jokinen, Miika Roine, Joni Piiponen - Michał Naróg, Jakub Wanacki, Aron Chmielewski, Jonas Enlund, Michał Bernacki - Victor Bjorkung, Karol Biłas, Vaino Sirkia, Jere-Matias Alanen, Sebastian Brynkus - Oskar Kowalczyk, Michał Kotlorz, Jan Sołtys, Dominik Nahunko, Adrian Gromadzki.

JKH GKS Jastrzębie: Karolus Kaarlehto - Aku Alho, Emil Bagin, Riku Sihvonen, Daniels Berzins, Fredrik Forsberg -Peter Bezuska, Jakub Onak, Maciej Urbanowicz, Szymon Kiełbicki, Jakub Ślusarczyk - Marek Charvat, Patryk Hanzel, Radosław Nalewajka, Bartłomiej Stolarski, Łukasz Nalewajka - Jakub Adamek, Filip Wojciechowski, Mikołaj Osiadły, Karol Moś, Oskar Laszkiewicz.

PAP