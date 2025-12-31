Najlepszy wynik od ośmiu lat! Polka w czołówce podczas Tour de Ski
Eliza Rucka-Michałek zajęła szóste miejsce w biegu masowym na 5 km techniką dowolną we włoskim Dobbiaco (Toblach) w trzecich zawodach Tour de Ski, cyklu zaliczanym do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Wygrała Amerykanka Jessica Diggins.
Diggins, liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i pierwsza w Tour de Ski, ukończyła bieg w czasie 10.51,2. Rucka-Michałek straciła do niej 8,6 s.
Za Amerykanką uplasowały się Szwedki - druga Emma Ribom straciła do zwyciężczyni 5,5 s, a trzecia Moa Ilar - 6,9.
Diggins utrzymała prowadzenie w walce o Kryształową Kulę i triumf w Tour de Ski.
Izabela Marcisz zajęła 50. miejsce ze stratą 35,7 s, Monika Skinder 56. ze stratą 41,2, Magdalena Kobielusz 65. - 56,7, a Aleksandra Kołodziej 78. - 1.34,9.
Na czwartek zaplanowano biegi pościgowe na 20 km techniką klasyczną kobiet i mężczyzn.
Tour de Ski to prestiżowy cykl biegów, który drugi raz z rzędu rozgrywany jest tylko na terenie Włoch. Obecna edycja składa się z sześciu etapów. Zakończenie zaplanowano na niedzielę biegiem ze startu wspólnego na 15 km w Val di Fiemme.
To najlepszy wynik polskiej biegaczki od 12 marca 2017 roku i Wówczas szóste miejsce zajęła Justyna Kowalczyk-Tekieli.