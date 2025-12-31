Najlepszy wynik od ośmiu lat! Polka w czołówce podczas Tour de Ski

Zimowe

Eliza Rucka-Michałek zajęła szóste miejsce w biegu masowym na 5 km techniką dowolną we włoskim Dobbiaco (Toblach) w trzecich zawodach Tour de Ski, cyklu zaliczanym do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich. Wygrała Amerykanka Jessica Diggins.

Narciarka biegowa z numerem startowym 49 na kamizelce, trzymająca kijki i narty.
fot. PAP/EPA
Eliza Rucka-Michałek

Diggins, liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i pierwsza w Tour de Ski, ukończyła bieg w czasie 10.51,2. Rucka-Michałek straciła do niej 8,6 s.

 

ZOBACZ TAKŻE: Prevc zwycięzcą kwalifikacji przed TCS w Ga-Pa. Stoch w "10"!

 

Za Amerykanką uplasowały się Szwedki - druga Emma Ribom straciła do zwyciężczyni 5,5 s, a trzecia Moa Ilar - 6,9.

 

Diggins utrzymała prowadzenie w walce o Kryształową Kulę i triumf w Tour de Ski.

 

Izabela Marcisz zajęła 50. miejsce ze stratą 35,7 s, Monika Skinder 56. ze stratą 41,2, Magdalena Kobielusz 65. - 56,7, a Aleksandra Kołodziej 78. - 1.34,9.

 

Na czwartek zaplanowano biegi pościgowe na 20 km techniką klasyczną kobiet i mężczyzn.

 

Tour de Ski to prestiżowy cykl biegów, który drugi raz z rzędu rozgrywany jest tylko na terenie Włoch. Obecna edycja składa się z sześciu etapów. Zakończenie zaplanowano na niedzielę biegiem ze startu wspólnego na 15 km w Val di Fiemme.

 

To najlepszy wynik polskiej biegaczki od 12 marca 2017 roku i Wówczas szóste miejsce zajęła Justyna Kowalczyk-Tekieli.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BIEGI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: HC Fribourg-Gotteron - HC Davos. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 