Kuriozum w Garmisch-Partenkirchen! Skoczkowie... utknęli w windzie

Zgodnie z tradycją, 1 stycznia odbył się noworoczny konkurs w Ga-Pa. Pierwsza seria przebiegła bez zakłóceń. Druga miała rozpocząć się o godzinie 15:15.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy zdobyli Biegun Południowy. Teraz rozpoczną podróż powrotną do kraju



Tak się jednak nie stało. Organizatorzy poinformowali o opóźnieniu. Jego powód był kuriozalny.



Okazało się, że część skoczków utknęła w windzie. Maszyna zacięła się i sportowcy nie mogli dostać się na górę skoczni. Dopiero po kilku minutach awaria została usunięta.



Drugą serię - zamiast o 15:15 - rozpoczęto o 15:22.