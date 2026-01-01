Kuriozum w Garmisch-Partenkirchen! Skoczkowie... utknęli w windzie

Jakub ŻelepieńZimowe

Do kuriozalnej sytuacji doszło w Garmisch-Partenkirchen podczas konkursu w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Druga seria zawodów została opóźniona o siedem minut, ponieważ skoczkowie... utknęli w windzie.

Skoczek narciarski w locie na tle ośnieżonej skoczni.
fot. AFP
Kuriozum w Garmisch-Partenkirchen! Skoczkowie... utknęli w windzie

Zgodnie z tradycją, 1 stycznia odbył się noworoczny konkurs w Ga-Pa. Pierwsza seria przebiegła bez zakłóceń. Druga miała rozpocząć się o godzinie 15:15.

 

Tak się jednak nie stało. Organizatorzy poinformowali o opóźnieniu. Jego powód był kuriozalny.


Okazało się, że część skoczków utknęła w windzie. Maszyna zacięła się i sportowcy nie mogli dostać się na górę skoczni. Dopiero po kilku minutach awaria została usunięta.


Drugą serię - zamiast o 15:15 - rozpoczęto o 15:22.

SKOKIZIMOWE
