Puchar Narodów Afryki. Pary 1/8 finału. Kto zagra w fazie pucharowej?

Puchar Narodów Afryki jest rozgrywany od 21 grudnia 2025 do 18 stycznia 2026 roku. Gospodarzem imprezy jest Maroko. Finał zostanie rozegrany 18 stycznia na Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie.

W turnieju wystartowały 24 reprezentacje, podzielone na sześć grup. Awans do 1/8 finału wywalczyło 16 drużyn - po dwie najlepsze z każdej z grup oraz cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Pary 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki:

2026-01-03: Senegal – Sudan (sobota, godzina 17.00)

2026-01-03: Mali – Tunezja (sobota, godzina 20.00)

2026-01-04: Maroko – Tanzania (niedziela, godzina 17.00)

2026-01-04: RPA – Kamerun (niedziela, godzina 20.00)

2026-01-05: Egipt – Benin (poniedziałek, godzina 17.00)

2026-01-05: Nigeria – Mozambik (poniedziałek, godzina 20.00)

2026-01-06: Algieria – DR Konga (wtorek, godzina 17.00)

2026-01-06: Wybrzeże Kości Słoniowej – Burkina Faso (wtorek, godzina 20.00).

RM, Polsat Sport