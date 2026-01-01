Puchar Narodów Afryki. Pary 1/8 finału. Kto zagra w fazie pucharowej?
Faza grupowa Pucharu Narodów Afryki już za nami. Wyłoniła ona szesnaście drużyn, które zagrają w decydującej części turnieju. Kto awansował do fazy pucharowej? Sprawdź pary 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki 2025.
Puchar Narodów Afryki jest rozgrywany od 21 grudnia 2025 do 18 stycznia 2026 roku. Gospodarzem imprezy jest Maroko. Finał zostanie rozegrany 18 stycznia na Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie.
W turnieju wystartowały 24 reprezentacje, podzielone na sześć grup. Awans do 1/8 finału wywalczyło 16 drużyn - po dwie najlepsze z każdej z grup oraz cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.
Pary 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki:
2026-01-03: Senegal – Sudan (sobota, godzina 17.00)
2026-01-03: Mali – Tunezja (sobota, godzina 20.00)
2026-01-04: Maroko – Tanzania (niedziela, godzina 17.00)
2026-01-04: RPA – Kamerun (niedziela, godzina 20.00)
2026-01-05: Egipt – Benin (poniedziałek, godzina 17.00)
2026-01-05: Nigeria – Mozambik (poniedziałek, godzina 20.00)
2026-01-06: Algieria – DR Konga (wtorek, godzina 17.00)
2026-01-06: Wybrzeże Kości Słoniowej – Burkina Faso (wtorek, godzina 20.00).