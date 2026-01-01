Puchar Narodów Afryki. Pary 1/8 finału. Kto zagra w fazie pucharowej?

Faza grupowa Pucharu Narodów Afryki już za nami. Wyłoniła ona szesnaście drużyn, które zagrają w decydującej części turnieju. Kto awansował do fazy pucharowej? Sprawdź pary 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki 2025.

Dwóch piłkarzy walczących o piłkę na boisku podczas meczu.
fot. PAP/EPA/JALAL MORCHIDI
Puchar Narodów Afryki jest rozgrywany w Maroku. Kto zagra w 1/8 finału?

Puchar Narodów Afryki jest rozgrywany od 21 grudnia 2025 do 18 stycznia 2026 roku. Gospodarzem imprezy jest Maroko. Finał zostanie rozegrany 18 stycznia na Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha w Rabacie.

 

W turnieju wystartowały 24 reprezentacje, podzielone na sześć grup. Awans do 1/8 finału wywalczyło 16 drużyn - po dwie najlepsze z każdej z grup oraz cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

 

Pary 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki:

 

2026-01-03: Senegal – Sudan (sobota, godzina 17.00)
2026-01-03: Mali – Tunezja (sobota, godzina 20.00)

 

2026-01-04: Maroko – Tanzania (niedziela, godzina 17.00)
2026-01-04: RPA – Kamerun (niedziela, godzina 20.00)

 

2026-01-05: Egipt – Benin (poniedziałek, godzina 17.00)
2026-01-05: Nigeria – Mozambik (poniedziałek, godzina 20.00)

 

2026-01-06: Algieria – DR Konga (wtorek, godzina 17.00)
2026-01-06: Wybrzeże Kości Słoniowej – Burkina Faso (wtorek, godzina 20.00).

