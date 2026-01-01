Rozstanie w ekipie siatkarskiego mistrza Polski! Ogłosili to w ostatnich godzinach starego roku

Aleksandra Dudek (rocznik 1997) reprezentowała wcześniej barwy klubów MKS San Pajda Jarosław (2018–21), Energa MKS Kalisz (2021–22), Ił Capital Legionovia Legionowo (2022–23) oraz ŁKS Commercecon Łódź (2023–24). W 2024 roku trafiła do DevelopResu Rzeszów, z którym wywalczyła mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Polski.

W ciągu pięciu sezonów rozegrała łącznie 60 meczów w ekstraklasie siatkarek, zdobywając w nich 478 punktów. W obecnym sezonie pojawiła się na boisku w zaledwie dwóch spotkaniach. Być może to zadecydowało, że z dniem 31 grudnia zawodniczka zakończyła współpracę z klubem z Rzeszowa.

Przyjmująca grała też w Turcji, w zespole Muratpasa Belediyesi SK, w którym występowała przez kilka miesięcy w 2023 roku. Dudek najprawdopodobniej znów zagra w lidze tureckiej, w której dokończy obecny sezon.

– Dziękuję całemu Klubowi, sztabowi zawodniczkom oraz kibicom za to, że mogłam spędzić naprawdę udane dla nas wszystkich 1,5 sezonu, podczas których wspólnie sięgnęliśmy po Mistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz Superpuchar Polski. Będę dobrze wspominać ten czas w Rzeszowie, postaram się na swojej dalszej drodze wykorzystywać wszystko to, czego się tutaj nauczyłam – powiedziała siatkarka.

– Dziękuję za atmosferę, którą zbudowaliśmy razem i która powodowała, że każdego dnia mogliśmy razem pracować z uśmiechem. Dziękuję za wszystkie rozmowy, żarty, tańce, piosenki i za teksty, które tylko my rozumiemy, jesteście wow mega. To było dla mnie naprawdę cenne doświadczenie, ten czas spędzony tutaj – stwierdziła Aleksandra Dudek, cytowana w mediach społecznościowych rzeszowskiego klubu.