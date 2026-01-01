TCS w Garmisch-Partenkirchen - 01.01. Skoki narciarskie. Relacja live i wyniki na żywo

W kwalifikacjach Stoch zajął dziewiąte miejsce. Tomasiak był 12., Kot - 17., a Wąsek - 33. Odpadł Piotr Żyła, który uplasował się na 53. pozycji.



Pierwsza seria konkursu w Ga-Pa odbędzie się w systemie KO. 25 par zostało wyłonionych na podstawie wyników kwalifikacji. Stoch zmierzy się z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem. Rywalem Tomasiaka będzie doświadczony Szwajcar Simon Ammann, Kota - Norweg Marius Lindvik, a Wąska - Norweg Johann Andre Forfang. Noworoczny konkurs rozpocznie się o godzinie 14.

Grosse Olympiaschanze jest zlokalizowana na stoku góry Gudiberg. Konkursy TCS odbywają się tu od 1953 roku. W 2007 roku zburzono poprzednią skocznię, a w jej miejscu powstał nowoczesny obiekt, którego rozmiar wynosi 142 m, a punkt K - 125 m. Rekordzistą Olympiaschanze jest od środy Austriak Stephan Embacher, który w kwalifikacjach skoczył 145,5 m.



Konkursy Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen cztery razy wygrał Niemiec Jens Weissflog, a trzy razy triumfował tu Austriak Gregor Schlierenzauer. Stoch zwyciężył w Ga-Pa w 2018 roku, a Dawid Kubacki trzy lata później. Adam Małysz nigdy nie odniósł tu zwycięstwa, ale czterokrotnie stawał na podium.



Faworytem Turnieju Czterech Skoczni jest Prevc, który po 10 latach może powtórzyć sukces swojego starszego brata Petera. Po zawodach w Oberstdorfie drugi Austriak Daniel Tschofenig traci do Słoweńca 17,5 pkt, natomiast trzeci Niemiec Felix Hoffmann - 19,4. Tomasiak jest 14., Stoch - 17., a Wąsek - 28.



PI, PAP