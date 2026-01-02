Dramat byłego trenera Wisły Kraków. "Ma raka, schudł prawie 30 kilogramów"

O stanie zdrowia Petrescu poinformował Gino Iorgulescu, były piłkarz, a obecnie prezes Rumuńskiej Ligi Piłkarskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersyjny właściciel klubu znalazł kozła ofiarnego. Za fatalne wyniki odpowiada... selekcjoner!

- Niech Bóg ma Dana w opiece i pozwoli mu wrócić do zdrowia. Nie znam dokładnej diagnozy, ale wiem, że to bardzo poważna sprawa. Petrescu przechodzi chemioterapię, schudł prawie 30 kilogramów. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak jego organizm reaguje na leczenie i nie wiem dokładnie, jak on się teraz czuje. Takie wiadomości niepokoją mnie do tego stopnia, że mam ciarki - powiedział Iorgulescu, cytowany przez rumuński "Sport".

Dan Petrescu to były znakomity zawodnik między innymi Steauy Bukareszt, Genoi i Chelsea. W reprezentacji Rumunii rozegrał 95 spotkań, strzelając 12 goli.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracował - z sukcesami - jako szkoleniowiec Rapidu Bukareszt, Unirei Urziceni, Kubania Krasnodar, Dinama Moskwa, Jiangsu Sainty czy CFR Cluj.

Polscy kibice doskonale pamiętają go z prowadzenia Wisły Kraków, w której pracował od stycznia do września 2006 roku. Na koniec sezonu 2005/2006 wywalczył z nią wicemistrzostwo Polski, chociaż po rundzie jesiennej zespół był liderem ekstraklasy.