Kontuzja reprezentantki Polski. Nie pojawiła się na starcie

Za Prevc uplasowały się Austriaczka Lisa Eder i Niemka Agnes Reisch.

Słowenka, która wygrała kwalifikacje, prowadziła także po pierwszej serii. Wylądowała na 92 metrze, podobnie jak druga na półmetku Austriaczka Eder. Prevc wypracowała nad najgroźniejszą konkurentką 1,9 punktu przewagi. Trzecia była Reisch (90,5 m). Taka też kolejność została zachowana po drugiej serii.

W finałowej próbie Słowenka potrzebowała 89,5 m, aby zachować prowadzenie. Plan wykonała idealnie i zgromadziła 248,7 pkt. Eder oddała dłuższy skok (91 m), ale ostatecznie przegrała o 0,6 pkt. Trzecia Reisch najniższy stopień podium zachowała dzięki odległości na 90 m i nocie 240,9 pkt.

Bełtowska z wynikiem 78 metrów zakończyła wtorkowy występ w Villach na 50. miejscu w kwalifikacjach i nie awansowała do konkursu. Jak podaje portal skijumping.pl, Twardosz odczuwała ból w mięśniu czworogłowym prawej nogi, w okolicach przyczepu z kolanem. Decyzją trenerów została wycofana z rywalizacji. Zawodniczka KS AZS AWF Katowice w pierwszym konkursie w Villach zajęła 22. lokatę. Polek zabraknie w następnych zawodach PŚ w słoweńskim Ljubnie (10-11 stycznia).

Prevc po drugim zwycięstwie w Villach ma 1066 pkt w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wyprzedzając Japonkę Nozomi Maruyamę - 966. Na trzecie miejsce awansowała Kanadyjka Abigail Strate - 664. Twardosz z dorobkiem 122 pkt spadła na 22. miejsce. Z kolei Bełtowska w tym sezonie zdobyła 18 pkt i zachowała 40. pozycję.

PAP