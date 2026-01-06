Liga Mistrzów: Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sporting CP kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to spotkanie drugiej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.

Na inaugurację rozgrywek "Jurajscy Rycerze" zagrali świetnie. Pewnie i w bardzo dobrym stylu ograli Asseco Resovię Rzeszów 3:0. Nieco gorzej wiedzie im się ostatnio na krajowym podwórku. Najpierw przegrali z Resovią w Tauron Pucharze Polski, a później gładko ulegli PGE Projektowi Warszawa w PlusLidze. Oba mecze zakończyły się w trzech setach.

 

W zespole z Lizbony wygląda to odwrotnie. W pierwszej kolejce LM siatkarze tego klubu przegrali z SVG Luneburg, ale w rodzimej ekstraklasie wygląda to lepiej. Sporting może się pochwalić serią trzech zwycięstw z rzędu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sporting CP - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport
