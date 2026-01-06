Przed Łodziankami naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bowiem przyjdzie im się mierzyć z liderującymi grupie D Włoszkami, które na inaugurację zwyciężyły w tie-breaku nad Ankara Zeren SK, a następnie bez straty seta rozbiły ekipę z Drezna.

Z kolei podopieczne trenera Adriana Chylińskiego nie mogą zapisać pierwszych dwóch kolejek Ligi Mistrzyń do udanych. Najpierw poniosły bowiem porażkę z Niemkami 1:3, a następnie zostały rozbite przez Turczynki 3:0.

Tym bardziej że Włoszki do spotkania z Polkami podejdą podrażnione po niedawnej, pierwszej porażce w sezonie, w hitowym starciu 17. kolejki Serie A1 z Numia Vero Volley Milano (1:3), która zakończyła ich imponującą serię 16 zwycięstw z rzędu. Co prawda ekipa z Conegliano zdążyła już powetować sobie tamtą przegraną w meczu z ekipą z Novary (3:1), jednak z pewnością będzie chciała umocnić swoją pozycję po powrocie na zwycięską ścieżkę.

Jeżeli chodzi zaś o ligowe zmagania Łodzianek, to aktualnie plasują się one na 4. lokacie, a w ostatniej kolejce poniosły 4. porażkę w sezonie - tym razem z liderującym DevelpResem Rzeszów (1:3).

Transmisja TV i stream online meczu ŁKS Commercecon Łódź - A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano w środę od godziny 17:45 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport