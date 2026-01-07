Gdzie obejrzeć mecz Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin w siatkarskiej Lidze Mistrzów?

Jako ostatni z polskich zespołów w Lidze Mistrzów zagra w czwartek Bogdanka LUK Lublin. W Belgii zmierzy się z Knack Roeselare.

Mistrz Polski, debiutujący w tych rozgrywkach, w pierwszym meczu bez problemów pokonał turecki Halkbank Ankara 3:0.

Siatkarze Knack sprawili problemy innej tureckiej ekipie - Galatasaray HDI Stambuł, z którą przegrali 2:3.

Format i zasady Ligi Mistrzów, zarówno wśród mężczyzn, jak i w kobiet, nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Transmisja meczu Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin w czwartek od godziny 20.15 w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport, PAP