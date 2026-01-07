Ile zarobili polscy skoczkowie? Kacper Tomasiak daleko przed kolegami z kadry

Dwaj pozostali skoczkowie z podium zestawienia płac - Japończycy: utytułowany Ryoyu Kobayashi i 24-letni Ren Nikaido, który sensacyjnie wygrał w trzecim konkursie w Innsbrucku, odnosząc tym samym pierwszą wygraną w zawodach PŚ, przekroczyli zaledwie 100 tys. euro.

Najlepszy z Polaków w finansowej karuzeli PŚ jest niezmiennie w tym sezonie Kacper Tomasiak, który plasuje się na 11. miejscu z kwotą ponad 40 tys. euro (około 170 tys. zł). 18-latek w końcowym zestawieniu TCS został sklasyfikowany na 12. pozycji i był najlepszym z biało-czerwonych.

Zwycięzca klasyfikacji generalnej PŚ i lider płac w minionym sezonie Austriak Daniel Tschofenig, który wygrał ostatni konkurs turnieju we wtorek w Bischofshofen, pokonując dominatora Prevca, awansował na piate miejsce na liście zarobków (89 750 euro).

Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie we frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci się 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 16 z 35 zawodów (kwoty w euro i złotych):

1. Domen Prevc (Słowenia) 297 300 (1 248 700)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 126 275 (530 400)

3. Ren Kikaido (Japonia) 100 600 (422 500)

.......................................................

11. Kacper Tomasiak (Polska) 40 500 (170 000)

21. Kamil Stoch (Polska) 21 575 (90 600)

27. Piotr Żyła (Polska) 13 200 (55 400)

34. Maciej Kot (Polska) 7 350 (30 900)

35. Paweł Wąsek (Polska) 7 150 (30 000)

38. Dawid Kubacki (Polska) 5 600 (23 500)

