W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy gra dwadzieścia klubów. Podzielono je na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Drużyna Kamila Semeniuka, Sir Sicoma Monini Perugia, która triumfowała w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, jest w dobrej formie. W krajowych rozgrywkach przegrała w tym sezonie tylko dwa spotkania, natomiast w pierwszej kolejce obecnej edycji Ligi Mistrzów wygrała 3:1 z VK Lvi Praga.

Teraz włoski zespół zmierzy się z hiszpańskim Guaguas Las Palmas, który w poprzedniej serii gier przegrał 0:3 z Berlin Recycling Volleys.

Relacja live i wynik na żywo meczu Guaguas Las Palmas - Sir Sicoma Monini Perugia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.