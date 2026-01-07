Podali kadrę na Puchar Świata w Zakopanem! Najmocniejszy skład

Jak ogłosił trener słoweńskiej kadry Robert Hrgota, poza liderem klasyfikacji generalnej PŚ, na Wielkiej Krokwi zaprezentują się piąty w tym zestawieniu Anze Lanisek, wracający po wykluczeniu z TCS wskutek dwóch dyskwalifikacji Timi Zajc, a także Rok Oblak i Zak Mogel.

W programie zakopiańskich zawodów są sobotni konkurs duetów, który będzie próbą generalną przed taką rywalizacją w igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, oraz zmagania indywidualne w niedzielę.

Domen Prevc, trzeci słoweński zwycięzca prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni, w klasyfikacji PŚ zgromadził 1210 punktów. Kolejne miejsca zajmują Japończycy - Ryoyu Kobayashi z dorobkiem 822 oraz Ren Nikaido - 661. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak - jest 11. z 296 pkt.

PAP