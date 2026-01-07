W środę 7 stycznia Barcelona rozegra bardzo ważny mecz. "Duma Katalonii" zmierzy się z Athletikiem w półfinale Superpucharu Hiszpanii, który zostanie rozegrany na King Abdullah Sports City w Dżuddzie.

Drugiego finalistę wyłoni czwartkowe spotkanie Alletico Madryt - Real Madryt.



W zeszłym sezonie "Duma Katalonii" także trafiła w półfinale na zespół z Bilbao. Wówczas barcelończycy wygrali 2:0. W finale pokonali natomiast "Królewskich" aż 5:2.



Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Athletic Club na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.