Superpuchar Hiszpanii: FC Barcelona - Athletic Club. Relacja live i wynik na żywo

FC Barcelona - Athletic Club to mecz w ramach półfinału Superpucharu Hiszpanii. Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Athletic Club na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

W środę 7 stycznia Barcelona rozegra bardzo ważny mecz. "Duma Katalonii" zmierzy się z Athletikiem w półfinale Superpucharu Hiszpanii, który zostanie rozegrany na King Abdullah Sports City w Dżuddzie.

 

Drugiego finalistę wyłoni czwartkowe spotkanie Alletico Madryt - Real Madryt.


W zeszłym sezonie "Duma Katalonii" także trafiła w półfinale na zespół z Bilbao. Wówczas barcelończycy wygrali 2:0. W finale pokonali natomiast "Królewskich" aż 5:2.


