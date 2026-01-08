Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew. Transmisja TV i stream online ATP w Brisbane

Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew to ćwierćfinał turnieju ATP w Brisbane. Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - Miedwiediew? Transmisja meczu w piątek 9 stycznia od 11.00 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

Polski tenisista Kamil Majchrzak wykonuje uderzenie forhendowe podczas meczu.
fot. AFP
Polak zainaugurował sezon 2026. Polak występuje obecnie w turnieju rangi ATP 250 w Brisbane, który jest dla niego przystankiem podczas przygotowań do docelowego w tej części kampanii wielkoszlemowego Australian Open.

 

Majchrzak musiał przebrnąć przez kwalifikacje. Te nie poszły po jego myśli, ponieważ musiał uznać wyższość Francuza Quentina Halysa. Udało mu się jednak dostać do głównej drabinki jako "szczęśliwy przegrany".

 

I ze swojej szansy skorzystał. Ograł już Daniela Altmaiera oraz Reilly'ego Opelkę, dzięki czemu zameldował się w najlepszej ósemce.

 

Teraz jego przeciwnikiem będzie turniejowa "1". Miedwiediew pokonał już Martona Fucsovicsa oraz Francesa Tiafoe.

Transmisja meczu Majchrzak - Miedwiediew w piątek 9 stycznia od 11.00 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

