Dla Majchrzaka będzie to już trzeci występ w australijskim turnieju. Na inaugurację pewnie pokonał Daniela Altmaiera 7:6(4), 6:0. W drugiej rundzie również poradził sobie ze swoim rywalem, tym razem z Amerykaninem Reillym Opelką, choć ten pojedynek był dla Polaka znacznie trudniejszy i dłuższy. O losach meczu zadecydowały trzy sety, z których każdy kończył się tie-breakiem - 6:7(2), 7:6(7), 7:6(8).

ZOBACZ TAKŻE: Jeden mecz i koniec! Niespodziewane wieści ws. Sabalenki

W ćwierćfinale poprzeczka zawiśnie jednak znacznie wyżej. Majchrzak zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem - byłym liderem rankingu ATP i mistrzem US Open z 2021 roku. Rosjanin w obecnym turnieju nie stracił jeszcze ani jednego seta i odprawił z kwitkiem najpierw Martona Fucsovicsa (6:2, 6:3), a następnie Francesa Tiafoe (6:3, 6:2).

Będzie to pierwsza konfrontacja tych dwóch tenisistów w historii.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Daniił Miedwiediew na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport