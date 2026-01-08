Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

W czwartek siatkarze Bogdanka LUK Lublin rozegrają kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Tym razem zmierzą się w wyjazdowym meczu z Knack Roeselare z Belgii.

Format i zasady Ligi Mistrzów, zarówno wśród mężczyzn, jak i w kobiet, nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w Lidze Mistrzów, zarówno wśród mężczyzn, jak i w kobiet. Po wyłonieniu czterech najlepszych zespołów zostanie ogłoszony gospodarz turnieju finałowego, który zaplanowano na 16-17 maja.

Relacja live i wynik na żywo meczu Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl.

