Magda Linette - Alexandra Eala. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette - Alexandra Eala, czyli czas na kolejny mecz polskiej tenisistki podczas turnieju WTA w Auckland. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Będzie to ćwierćfinałowe starcie turnieju w Auckland. W poprzedniej rundzie Polka wyeliminowała Włoszkę Elisabettę Cocciaretto.

 

Jej kolejną rywalką będzie w piątek Alexandra Eala z Filipin. 

 

Linette z rozstawioną z numerem czwartym Ealą zagra o trzecie zwycięstwo w ich trzecim meczu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Alexandra Eala na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
