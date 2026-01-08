Magda Linette - Alexandra Eala. Relacja live i wynik na żywo
Magda Linette - Alexandra Eala, czyli czas na kolejny mecz polskiej tenisistki podczas turnieju WTA w Auckland. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Będzie to ćwierćfinałowe starcie turnieju w Auckland. W poprzedniej rundzie Polka wyeliminowała Włoszkę Elisabettę Cocciaretto.
Jej kolejną rywalką będzie w piątek Alexandra Eala z Filipin.
Linette z rozstawioną z numerem czwartym Ealą zagra o trzecie zwycięstwo w ich trzecim meczu.
