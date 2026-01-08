Palmberg Schwerin - DevelopRes Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Palmberg Schwerin - DevelopRes Rzeszów to spotkanie w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W czwartek siatkarki DevelopResu Rzeszów rozegrają kolejny mecz w Lidze Mistrzyń. Tym razem zmierzą się w wyjazdowym meczu z SSC Palmbergiem Schwerin z Niemiec.

 

Zobacz także: Zaskakująca decyzja! Siatkarka reprezentacji Polski rozstała się z klubem

 

Format i zasady Ligi Mistrzów, zarówno wśród mężczyzn, jak i w kobiet, nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

 

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w Lidze Mistrzów, zarówno wśród mężczyzn, jak i w kobiet. Po wyłonieniu czterech najlepszych zespołów zostanie ogłoszony gospodarz turnieju finałowego, który zaplanowano na 16-17 maja.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Palmberg Schwerin - DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. 

Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl

Liga Mistrzyń - kto wygra w czwartek?

EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 