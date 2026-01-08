Derby Madrytu zawsze niosą ze sobą wielkie emocje i tym razem nie jest inaczej. Oba zespoły co sezon walczą o wszystkie możliwe trofea, a jednym z nich jest Superpuchar Hiszpanii, na który chrapkę ma również FC Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka w swoim półfinale zdeklasowali Athletic Bilbao aż 5:0.

Dla Realu i Atletico bezpośrednia konfrontacja jest drugą o stawkę w 2026 roku. Zaledwie kilka dni wcześniej "Los Blancos" pokonali pewnie u siebie Real Betis 5:1, natomiast podopieczni Diego Simeone zremisowali na wyjeździe z Realem Sociedad 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: 5:0! Barcelona awansowała do finału! Polacy oglądali mecz z ławki

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą we wrześniu minionego roku. Wówczas Atletico odniosło efektowne zwycięstwo w La Liga, gromiąc Real 5:2. Co ciekawe, "Królewscy" ostatni raz wygrali z "czerwono-białymi" na krajowym podwórku we wrześniu 2022 roku! Dziewięć kolejnych potyczek kończyło się remisami lub zwycięstwami Atletico.

W 2025 roku Superpuchar Hiszpanii wygrała FC Barcelona.

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Atletico Madryt na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport