Liderka rankingu WTA mknie przez australijski turniej jak burza i do tej pory nie straciła ani jednego seta. Sabalenka oba swoje mecze rozstrzygnęła w dwóch partiach - najpierw gładko pokonała Hiszpankę Cristinę Bucsę (6:0, 6:1), a następnie Rumunkę Soranę Cirsteę (6:3, 6:3).

Jej rywalka to siódma rakieta świata. Amerykanka ma za sobą znacznie trudniejszą drogę do ćwierćfinału. O ile ze swoją rodaczką McCartney Kessler wygrała dość pewnie (6:4, 6:3), o tyle w starciu z 21-letnią Dianą Sznajder o ostatecznym triumfie zadecydowały trzy tie-breaki [6:7(5), 7:6(5), 7:6(4)].

Obie tenisistki mierzyły się ze sobą już siedmiokrotnie. Bilans jest korzystniejszy dla Sabalenki, która wygrywała pięć razy. Keys udało się zwyciężyć tylko dwukrotnie - w 2021 roku podczas WTA w Berlinie (1/8 finału) oraz w ubiegłorocznym finale Australian Open.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Sabalenka - Keys na Polsatsport.pl. Początek około 3:30.

ŁO, Polsat Sport