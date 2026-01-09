WTA w Brisbane: Aryna Sabalenka - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo

Sabalenka świetnie prezentuje się podczas tej edycji zmagań w Australii. Liderka rankingu WTA podczas swoich trzech pojedynków w Brisbane nie przegrała ani jednego seta, chociaż na jej drodze do półfinału stanęła między innymi Madison Keys. Czy Białorusinka równie dobrze zaprezentuje w nadchodzącym meczu?

Muchova również może pochwalić się dobrymi wynikami. W ćwierćfinale pochodząca z Czech zawodniczka uprała się z wysoko notowaną Jeleną Rybakiną. Starcie z piątą tenisistką globu było jednak bardzo wymagające. Zawodniczki rozegrały trzy sety, a mecz trwał lekko ponad dwie godziny.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Karolina Muchova na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport