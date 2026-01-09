Znamy skład Polaków na Puchar Świata w Zakopanem! Zabraknie gwiazdy

Opublikowano oficjalny skład reprezentacji Polski na zbliżające się zmagania w Pucharze Świata w Zakopanem. W kadrze nie pojawił się Piotr Żyła.

Skoczek narciarski w powietrzu podczas zawodów na Wielkiej Krokwi.
fot. PAP
Piotr Żyła nie wystąpi w Zakopanem

W piątek 9 stycznia na oficjalnych profilach Polskiego Związku Narciarskiego w mediach społecznościowych opublikowana została pięcioosobowa lista zawodników, którzy będą brali udział w zmaganiach Pucharu Świata w Zakopanem. Na kogo tym razem postawił Maciej Maciusiak?

 

Jak się okazało, na Wielkiej Krokwi wystąpi ta sama piątka, która brała udział w ostatnich zawodach Turnieju Czterech Skoczni. To znaczy, że kibice podczas imprezy w Polsce będą mogli oglądać skoki: Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąską. 

 

W kadrze Biało-Czerwonych zabrakło jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich skoczków - Piotra Żyły.

 

W sobotę 10 stycznia rozpoczniemy zmagania w Zakopanem od oficjalnego treningu (12:00), po którym odbędą się kwalifikacje (14:15) i konkurs duetów (16:10). Dzień później zawodnicy wezmą udział w serii próbnej (15:00) i konkursie indywidualnym (16:00).

AA, Polsat Sport
