Znamy skład Polaków na Puchar Świata w Zakopanem! Zabraknie gwiazdy

W piątek 9 stycznia na oficjalnych profilach Polskiego Związku Narciarskiego w mediach społecznościowych opublikowana została pięcioosobowa lista zawodników, którzy będą brali udział w zmaganiach Pucharu Świata w Zakopanem. Na kogo tym razem postawił Maciej Maciusiak?

Jak się okazało, na Wielkiej Krokwi wystąpi ta sama piątka, która brała udział w ostatnich zawodach Turnieju Czterech Skoczni. To znaczy, że kibice podczas imprezy w Polsce będą mogli oglądać skoki: Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąską.

W kadrze Biało-Czerwonych zabrakło jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich skoczków - Piotra Żyły.

W sobotę 10 stycznia rozpoczniemy zmagania w Zakopanem od oficjalnego treningu (12:00), po którym odbędą się kwalifikacje (14:15) i konkurs duetów (16:10). Dzień później zawodnicy wezmą udział w serii próbnej (15:00) i konkursie indywidualnym (16:00).

AA, Polsat Sport