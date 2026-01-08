Kolejne gwiazdy nie wystartują w Zakopanem! Tych nazwisk na pewno zabraknie

Łukasz OstrowskiZimowe

Lista nieobecnych przed zbliżającym się Pucharem Świata w Zakopanem nieustannie się wydłuża. Stefan Horngacher z powodu problemów zdrowotnych w zespole ma bardzo ograniczone pole manewru. Z kolei sztab japoński podjął decyzję o wycofaniu z rywalizacji największych gwiazd reprezentacji, w tym wicelidera cyklu PŚ - Ryoyu Kobayashiego.

Zimowa skocznia narciarska pokryta śniegiem, otoczona lasem iglastym.
fot: PAP
Wielka Krokiew w Zakopanem

Sytuacja w niemieckim obozie jest wyjątkowo trudna. Trener kadry ogłosił, że do Zakopanego zabierze zaledwie trzech skoczków - Karla Geigera, Piusa Paschke oraz Andreasa Wellingera. Decyzja o tak okrojonym składzie podyktowana jest kłopotami zdrowotnymi w drużynie. Na przymusowy odpoczynek udał się Felix Hoffmann, który po Turnieju Czterech Skoczni narzekał na ból w kolanie. W kadrze zabrakło także Philippa Raimunda, zmagającego się z przeziębieniem.

 

Co gorsza, Niemcy nie mają kim uzupełnić składu, ponieważ zaplecze ich reprezentacji rywalizuje w tym samym czasie w Pucharze Kontynentalnym w Japonii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich 2025/2026: Terminarz. Kiedy są skoki?

 

Równie radykalne kroki podjęli szkoleniowcy Japonii. Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, do Polski nie przyjadą największe gwiazdy z Azji. Ryoyu Kobayashi (wicelider PŚ), Ren Nikaido (trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej) oraz Naoki Nakamura udali się bezpośrednio do ojczyzny, by tam w spokoju przygotowywać się do konkursów w Sapporo.

 

W efekcie na Wielkiej Krokwi zobaczymy eksperymentalny skład z Kraju Kwitnącej Wiśni, złożony z zawodników walczących o przepustki na igrzyska olimpijskie. Na belce startowej zasiądą - Junshiro Kobayashi, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato oraz Tomofumi Naito.

 

Przypomnijmy, że wybrakowana będzie także reprezentacja Austrii, która w weekendowych zawodach Pucharu Świata w Zakopanem wystąpi bez Daniela Tschofeniga i Stefana Krafta, którzy po Turnieju Czterech Skoczni pozostaną w kraju, by szlifować formę przed mistrzostwami świata w lotach i igrzyskami olimpijskimi we Włoszech.

Przejdź na Polsatsport.pl
JAPONIANIEMCYPOLSCY SKOCZKOWIEPOLSKAPUCHAR ŚWIATAPUCHAR ŚWIATA W SKOKACHPUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICHPUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 2025/26SKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Turniej Czterech Skoczni 2025/2026: Skrót konkursu w Garmisch-Partenkirchen
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 