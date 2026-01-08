Kolejne gwiazdy nie wystartują w Zakopanem! Tych nazwisk na pewno zabraknie

Sytuacja w niemieckim obozie jest wyjątkowo trudna. Trener kadry ogłosił, że do Zakopanego zabierze zaledwie trzech skoczków - Karla Geigera, Piusa Paschke oraz Andreasa Wellingera. Decyzja o tak okrojonym składzie podyktowana jest kłopotami zdrowotnymi w drużynie. Na przymusowy odpoczynek udał się Felix Hoffmann, który po Turnieju Czterech Skoczni narzekał na ból w kolanie. W kadrze zabrakło także Philippa Raimunda, zmagającego się z przeziębieniem.

Co gorsza, Niemcy nie mają kim uzupełnić składu, ponieważ zaplecze ich reprezentacji rywalizuje w tym samym czasie w Pucharze Kontynentalnym w Japonii.

Równie radykalne kroki podjęli szkoleniowcy Japonii. Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, do Polski nie przyjadą największe gwiazdy z Azji. Ryoyu Kobayashi (wicelider PŚ), Ren Nikaido (trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej) oraz Naoki Nakamura udali się bezpośrednio do ojczyzny, by tam w spokoju przygotowywać się do konkursów w Sapporo.

W efekcie na Wielkiej Krokwi zobaczymy eksperymentalny skład z Kraju Kwitnącej Wiśni, złożony z zawodników walczących o przepustki na igrzyska olimpijskie. Na belce startowej zasiądą - Junshiro Kobayashi, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato oraz Tomofumi Naito.

Przypomnijmy, że wybrakowana będzie także reprezentacja Austrii, która w weekendowych zawodach Pucharu Świata w Zakopanem wystąpi bez Daniela Tschofeniga i Stefana Krafta, którzy po Turnieju Czterech Skoczni pozostaną w kraju, by szlifować formę przed mistrzostwami świata w lotach i igrzyskami olimpijskimi we Włoszech.