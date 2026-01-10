Raków Częstochowa - Red Bull Salzburg. Relacja live i wynik na żywo
Raków Częstochowa - Red Bull Salzburg to jeden z meczów kontrolnych przed rozpoczynającymi się niebawem zmaganiami rundy wiosennej na polskich boiskach. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Zima z pewnością zaskoczyła nie tylko kierowców, ale i piłkarzy. Siarczysty mróz za oknem nie ułatwia zadania tym polskim drużynom, które w kraju przygotowują się do wznowienia zmagań ligowych. Zmarznięte boiska i minusowe temperatury nie pomagają w szlifowaniu formy.
PKO BP Ekstraklasa rusza już na przełomie stycznia i lutego. Walka o czołowe lokaty i o utrzymanie zapowiada się frapująco. Wystarczy powiedzieć, że liderująca Wisła Płock ma tylko dziesięć punktów przewagi nad... strefą spadkową. Przekonamy się, w jakiej dyspozycji poszczególne zespoły przystąpią do decydującej części sezonu.
Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Red Bull Salzburg na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl