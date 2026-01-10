Formuła Superpucharu Turcji polega na rozegraniu dwóch meczów półfinałowych, a następnie finału. Wszystkie spotkania zaplanowano na ten tydzień.

W poniedziałek Galatasaray SK bez większych problemów pokonało Trabzonspor 4:1. W drugim półfinale, dzień później, Fenerbahce ograło natomiast Samsunspor 2:0.

W sobotę czekają nas zatem derby Stambułu.

Warto dodać, że poprzedni finał Superpucharu Turcji miał sensacyjny przebieg. Besiktas JK niespodziewanie łatwo poradził sobie z faworyzowanym Galatasaray, pokonując lokalnego rywala aż 5:0.

