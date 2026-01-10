Superpuchar Turcji: Galatasaray - Fenerbahce. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Galatasaray - Fenerbahce to mecz w ramach finału Superpucharu Turcji. Relacja live i wynik na żywo meczu Galatasaray - Fenerbahce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:45.

Formuła Superpucharu Turcji polega na rozegraniu dwóch meczów półfinałowych, a następnie finału. Wszystkie spotkania zaplanowano na ten tydzień. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Rozpaczliwy wpis byłego piłkarza Chelsea. "Zostało mi kilka dni życia"

 

W poniedziałek Galatasaray SK bez większych problemów pokonało Trabzonspor 4:1. W drugim półfinale, dzień później, Fenerbahce ograło natomiast Samsunspor 2:0. 

 

W sobotę czekają nas zatem derby Stambułu. 

 

Warto dodać, że poprzedni finał Superpucharu Turcji miał sensacyjny przebieg. Besiktas JK niespodziewanie łatwo poradził sobie z faworyzowanym Galatasaray, pokonując lokalnego rywala aż 5:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Galatasaray - Fenerbahce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:45.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 