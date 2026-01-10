TAURON Liga: LOTTO Chemik Police - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Relacja na żywo

LOTTO Chemik Police - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki to spotkanie drużyny ze środka tabeli z outsiderem. Po 12. kolejkach TAURON Ligi gospodynie bowiem, z dorobkiem 18 punktów, plasują się na szóstej lokacie. Przyjezdne natomiast okupują ostatnią pozycję, nie zdobywając dotychczas ani jednego "oczka".

Chemik walczy na własnym terenie o podtrzymanie świetnej passy. Ekipa prowadzona przez Dawida Michora jest niepokonana od trzech meczów. Policzanki za pełną pulę triumfowały poprzednio nad zespołami MOYA Radomka Radom (3:1), ITA TOOLS Stal Mielec (3:0) oraz Sokół & Hagric Mogilno (3:1).

Zawodniczki z Nowego Dworu Mazowieckiego są beniaminkiem TAURON Ligi. Dotąd w tym sezonie nie zaznały smaku zwycięstwa. Ba, zapisały na swoje konto zaledwie dwa sety. Ostatnio uległy 0:3 #VolleyWrocław.

18 października w ramach pierwszej serii starć TAURON Ligi lepsze okazały się siatkarki Chemika Police. Te wygrały na wyjeździe 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu LOTTO Chemik Police - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.