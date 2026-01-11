SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena. Relacja live i wynik na żywo

Sir Susa Scai Perugia zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi włoskiej siatkarzy. Drużyna, w której gra reprezentant Polski Kamil Semeniuk w dotychczas rozegranych czternastu meczach odniosła dwanaście zwycięstw i uzbierała 35 punktów. W poprzedniej kolejce klubowi mistrzowie świata pokonali Allianz Milano 3:1. Później rywalizowali jeszcze w Lidze Mistrzów, pokonując na wyjeździe Guaguas Las Palmas 3:2.

Zobacz także: Puchar Polski siatkarzy 2026 - turniej finałowy. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Valsa Group Modena w tabeli SuperLega plasuje się na czwartej pozycji. Wygrała dotychczas dziesięć spotkań i ma na koncie 31 oczek. W ostatnim spotkaniu siatkarze z Modeny pokonali na wyjeździe drużynę Sonepar Padova 3:1.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena w niedzielę 11 stycznia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport