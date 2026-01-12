Oficjalnie! Noriaki Kasai wraca do Pucharu Świata

W poprzednim sezonie PŚ Kasai wziął udział tylko w zawodach w Sapporo. Do pierwszego konkursu nie przebrnął kwalifikacji, a w drugim uplasował się na 45. miejscu, mając rekordowe 52 lata i 256 dni.

Do Japończyka należy więcej rekordów. Jest najstarszym indywidualnym i drużynowym medalistą olimpijskim w historii skoków narciarskich. Miał 41 lat w Soczi, gdzie zdobył srebro indywidualnie, przegrywając tylko o 1,3 pkt z Kamilem Stochem, oraz brąz w drużynie.

Jest także: najstarszym drużynowym medalistą mistrzostw świata (42 lata i 261 dni), najstarszym zwycięzcą konkursu Pucharu Świata (42 lata i 176 dni), najstarszym zawodnikiem na podium PŚ (44 lata i 293 dni) i Turnieju Czterech Skoczni (42 lata i 214 dni) oraz zdobywcą punktów w PŚ - miał 51 lat i 272 dni, gdy 3 marca 2024 roku w Planicy zajął 28. miejsce.

Do igrzysk w 2022 roku w Pekinie, gdzie nie startował, był również jedynym sportowcem, który uczestniczył w ośmiu zimowych olimpiadach. W stolicy Chin jego rekord wyrównała niemiecka panczenistka Claudia Pechstein.

