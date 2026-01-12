Mecz Serie A przerwany po kilku minutach. Klub wykluczony z rozgrywek!
Włoska federacja koszykówki (FIP) wykluczyła w poniedziałek z rozgrywek Serie A zespół Trapani Shark po tym, jak jego sobotnie spotkanie zakończyło się po kilku minutach, bo drużynie zabrakło zawodników. Na sycylijski klub nałożono także karę finansową.
Wynosi ona 600 tys. euro. To kolejna sankcja pieniężna wobec klubu z Trapani, który w grudniu został ukarany grzywna 50 tys. euro za brak w składzie meczowym 12 koszykarzy. Drużynie odjęto także pięć punktów w 2025 roku.
Mecz 15. kolejki w Trapani z Dolomiti Energa Trydent został przerwany po zaledwie czterech minutach gry. Do spotkania przystąpiło siedmiu koszykarzy Shark, w tym czterech z zespołów młodzieżowych. Trójka zawodowców poprosiła o zmiany tuż po wejściu, i zeszła z boiska. Trzej inni bardzo szybko popełnili po pięć fauli. To zmusiło arbitrów do przerwania spotkania.
Wcześniej zespół opuściło siedmiu zawodników oraz chorwacki szkoleniowiec Jasmin Repesa, znany m.in. z pracy w polskiej lidze ze Śląskiem Wrocław ponad 20 lat temu (2001).
Klub z Sycylii wrócił po 32 latach do Serie A w sezonie 2024/25. Błyskawiczne sukcesy w pierwszym sezonie były równie spektakularne jak uchybienia administracyjne i kłopoty finansowe w obecnych rozgrywkach. Ostatecznie FIP podjęła w poniedziałek drastyczne decyzje sportowo-finansowe, zawieszając także prezesa klubu Valerio Antoniniego na dwa lata.
Na początku stycznia przerwany także został, z powodu braku zawodników do gry, mecz fazy play in Ligi Mistrzów FIBA Trapani kontra Hapoel Holon. Zespół z Izraela, zgodnie z przepisami FIBA, awansował w tej sytuacji do drugiego etapu rozgrywek LM.
W lidze włoskiej występuje reprezentant Polski, środkowy Dominik Olejniczak. Jest podstawowym zawodnikiem Derthona Basket Tortona, drugim strzelcem zespołu ze średnią 11,2 pkt i najlepiej zbierającym - 7,2 pkt. Jego drużyna zajmuje piątą lokatę z bilansem 9-5.Przejdź na Polsatsport.pl