Mecz Serie A przerwany po kilku minutach. Klub wykluczony z rozgrywek!

Wynosi ona 600 tys. euro. To kolejna sankcja pieniężna wobec klubu z Trapani, który w grudniu został ukarany grzywna 50 tys. euro za brak w składzie meczowym 12 koszykarzy. Drużynie odjęto także pięć punktów w 2025 roku.

Mecz 15. kolejki w Trapani z Dolomiti Energa Trydent został przerwany po zaledwie czterech minutach gry. Do spotkania przystąpiło siedmiu koszykarzy Shark, w tym czterech z zespołów młodzieżowych. Trójka zawodowców poprosiła o zmiany tuż po wejściu, i zeszła z boiska. Trzej inni bardzo szybko popełnili po pięć fauli. To zmusiło arbitrów do przerwania spotkania.

Wcześniej zespół opuściło siedmiu zawodników oraz chorwacki szkoleniowiec Jasmin Repesa, znany m.in. z pracy w polskiej lidze ze Śląskiem Wrocław ponad 20 lat temu (2001).

Klub z Sycylii wrócił po 32 latach do Serie A w sezonie 2024/25. Błyskawiczne sukcesy w pierwszym sezonie były równie spektakularne jak uchybienia administracyjne i kłopoty finansowe w obecnych rozgrywkach. Ostatecznie FIP podjęła w poniedziałek drastyczne decyzje sportowo-finansowe, zawieszając także prezesa klubu Valerio Antoniniego na dwa lata.

Na początku stycznia przerwany także został, z powodu braku zawodników do gry, mecz fazy play in Ligi Mistrzów FIBA Trapani kontra Hapoel Holon. Zespół z Izraela, zgodnie z przepisami FIBA, awansował w tej sytuacji do drugiego etapu rozgrywek LM.

W lidze włoskiej występuje reprezentant Polski, środkowy Dominik Olejniczak. Jest podstawowym zawodnikiem Derthona Basket Tortona, drugim strzelcem zespołu ze średnią 11,2 pkt i najlepiej zbierającym - 7,2 pkt. Jego drużyna zajmuje piątą lokatę z bilansem 9-5.

