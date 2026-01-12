Nie żyje polska legenda. Ustanowił trzy rekordy świata

Mucha urodził się w 1943 roku, a starty w rajdach rozpoczął już jako student. Jego pierwszym większym sukcesem było zwycięstwo w Rajdzie Dolnośląskim w roli pilota Ksawerego Franka w 1963 roku.

Następnie sam został kierowcą. W 1972 roku zwyciężył w klasyfikacji generalnej swojej klasy w Rajdzie Monte Carlo. Zrobił to, startując Polskim Fiatem 125p.



Produkowanym nad Wisłą pojazdem współustanowił trzy rekordy świata.



Mucha był wielokrotnym mistrzem Polski, regularnie jeździł też w mistrzostwach Europy i świata.

Ponadto był współautorem książek i publikacji o tematyce motoryzacyjnej.

Robert Mucha miał 83 lata.