Nie żyje polska legenda. Ustanowił trzy rekordy świata

Świat polskiego motosportu pogrążył się w żałobie. Nie żyje legenda rajdów, Robert Mucha.

Mucha urodził się w 1943 roku, a starty w rajdach rozpoczął już jako student. Jego pierwszym większym sukcesem było zwycięstwo w Rajdzie Dolnośląskim w roli pilota Ksawerego Franka w 1963 roku.

 

Następnie sam został kierowcą. W 1972 roku zwyciężył w klasyfikacji generalnej swojej klasy w Rajdzie Monte Carlo. Zrobił to, startując Polskim Fiatem 125p.


Produkowanym nad Wisłą pojazdem współustanowił trzy rekordy świata.


Mucha był wielokrotnym mistrzem Polski, regularnie jeździł też w mistrzostwach Europy i świata.

 

Ponadto był współautorem książek i publikacji o tematyce motoryzacyjnej. 

 

Robert Mucha miał 83 lata. 

