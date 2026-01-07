Nie żyje piłkarz reprezentacji Brazylii. Miał 32 lata

Piłka nożna

W wieku 32 lat zmarł Alex Felipe, doświadczony futsalista. Grał w reprezentacji Brazylii, w barwach portugalskiego Sportingu CP sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów.

Młody mężczyzna w koszulce z napisem BOSS uśmiecha się do aparatu.
fot. Instagram
Felipe, były piłkarz Sportingu Lizbona, zmarł w wieku 32 lat

  • Felipe stracił przytomność i zmarł w wieku 32 lat
  • Od 2020 roku grał w rosyjskim Nikl Norilsk
  • Wcześniej reprezentował portugalski Sporting
  • Z tym zespołem wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2018/2019
  • Osierocił dwóch synów

Do tragedii doszło we wtorek 6 stycznia na lotnisku w Uchcie w Rosji. Skrzydłowy stracił przytomność i jego życia nie udało się uratować.

 

Felipe od 2020 roku grał w rosyjskim zespole Nikl Norilsk.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany piłkarski trener. Prowadził reprezentanta Polski

 

Wcześniej reprezentował barwy portugalskiego Sportingu, w barwach którego w sezonie 2018/2019 triumfował w Lidze Mistrzów. Wcześniej grał między innymi w Hiszpanii.

 

Miał 32 lata.

 

Osierocił dwóch synów - Gabriela i Arthura.

