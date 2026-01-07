Nie żyje piłkarz reprezentacji Brazylii. Miał 32 lata

Do tragedii doszło we wtorek 6 stycznia na lotnisku w Uchcie w Rosji. Skrzydłowy stracił przytomność i jego życia nie udało się uratować.

Felipe od 2020 roku grał w rosyjskim zespole Nikl Norilsk.

Wcześniej reprezentował barwy portugalskiego Sportingu, w barwach którego w sezonie 2018/2019 triumfował w Lidze Mistrzów. Wcześniej grał między innymi w Hiszpanii.

Miał 32 lata.

Osierocił dwóch synów - Gabriela i Arthura.

