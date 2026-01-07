Nie żyje piłkarz reprezentacji Brazylii. Miał 32 lata
W wieku 32 lat zmarł Alex Felipe, doświadczony futsalista. Grał w reprezentacji Brazylii, w barwach portugalskiego Sportingu CP sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów.
Felipe, były piłkarz Sportingu Lizbona, zmarł w wieku 32 lat
- Felipe stracił przytomność i zmarł w wieku 32 lat
- Od 2020 roku grał w rosyjskim Nikl Norilsk
- Wcześniej reprezentował portugalski Sporting
- Z tym zespołem wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2018/2019
- Osierocił dwóch synów
Do tragedii doszło we wtorek 6 stycznia na lotnisku w Uchcie w Rosji. Skrzydłowy stracił przytomność i jego życia nie udało się uratować.
Felipe od 2020 roku grał w rosyjskim zespole Nikl Norilsk.
Wcześniej reprezentował barwy portugalskiego Sportingu, w barwach którego w sezonie 2018/2019 triumfował w Lidze Mistrzów. Wcześniej grał między innymi w Hiszpanii.
Miał 32 lata.
Osierocił dwóch synów - Gabriela i Arthura.