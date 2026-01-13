ME piłkarzy ręcznych. Kiedy gra Polska?

Tegoroczne mistrzostwa Europy odbywają się w Danii, Norwegii i Szwecji. W turnieju udział biorą 24 reprezentacje, w tym Biało-Czerwoni. Tytułu bronią Francuzi.



Do zawodów nasza kadra przygotowywała się na zgrupowaniu w Cetniewie. Trwało ono od 2 stycznia. W weekend Biało-Czerwoni zmierzyli się w nieoficjalnych meczach z innym uczestnikiem finałowego turnieju Serbią – w sobotę wygrali 33:32, natomiast w niedzielę padł remis 32:32.

Kiedy gra Polska na ME piłkarzy ręcznych? Terminarz

16 stycznia:

20:30 Węgry - Polska