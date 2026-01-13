Rozbiła rywalkę 6:0, a tu takie wieści! Polska tenisistka wycofała się z turnieju

We wtorek przed 7:00 rano Łodzianka w wielkim stylu zapewniła sobie zwycięstwo w pierwszej rundzie turnieju w Hobart. Po bardzo dobrej grze pokonała francuską tenisistkę Elsę Jacquemot 6:4, 6:0. Jej kolejną rywalką miała być Emma Raducanu lub Camila Osorio.

Nie będzie. Jak przekazał trener zawodniczki Andrzej Kobierski w rozmowie z dziennikarzem Dominikiem Senkowskim, Fręch postanowiła nie kontynuować gry w Hobart. Powodem tej decyzji jest uraz.

Polka już w trakcie pojedynku z Jacquemot korzystała z pomocy medycznej. Teraz obawy o problemy zdrowotne potwierdziły się. W środę 28-latka przejdzie badania.

Impreza w Hobart to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w niedzielę w Melbourne Australian Open. W pierwszym z "Wielkich Szlemów" wystąpi pięcioro Biało-Czerwonych: Fręch, Iga Świątek, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Maja Chwalińska i Linda Klimovicova o udział walczą w kwalifikacjach.