Kto rządzi, kto wschodzi, kto zaskakuje? Tenis w pigułce na Australian Open

Kolejna odsłona rywalizacji Alcaraz-Sinner

Na początku 2026 roku czeka nas kolejna odsłona rywalizacji Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner. To kolejno pierwszy i drugi zawodnik rankingu ATP, którzy najczęściej pomiędzy siebie rozdzielają najważniejsze trofea. Tak też może być tym razem.



Nie powinni jednak zapominać o doświadczonym Novaku Djokoviciu, który przedłuża swoją karierę i wciąż znajduje się w ścisłej światowej czołówce. Eksperci, m.in. z portalu Tennis Majors, wśród faworytów do triumfu wymieniają również takich graczy jak:



• Alexander Zverev

• Alex de Minaur

• Jannik Sinner.

Czy Aryna Sabalenka potwierdzi swoją dominację?

W kobiecym turnieju na zwycięstwo liczy przede wszystkim Aryna Sabalenka. Białorusinka to liderka rankingu WTA i w tym roku triumfowała już w turnieju w Brisbane. Będzie chciała odebrać tytuł, który przed rokiem wywalczyła Amerykanka Madison Keys. To z nią w półfinale przegrała Iga Świątek, która również ma nadzieję na dobry wynik. Wśród faworytek warto wymienić też:



• Coco Gauff

• Amandę Anisimową

• Mirrę Andriejewą

• Jessicę Pegulę.

Wschodzące gwiazdy tenisa. Na kogo warto zwrócić uwagę w Australian Open 2026?

Początek sezonu to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na wchodzące gwiazdy tenisa, które dopiero przebijają się do ścisłej czołówki. Wśród mężczyzn w gronie młodych gniewnych warto wymienić m.in.:



• Jakuba Mesnika (Czechy)

• Joao Fonsekę (Portugalia)

• Aleksa Michelsena (USA).



Wśród kobiecych nazwisk z drugiego szeregu uwagę przykuwają m.in.:



• Victoria Mboko (Kanada)

• Iva Jovic (USA)

• Maya Joint (Australia).

Na co stać Polaków w wielkim szlemie w Melbourne?

Oczywiście warto zwrócić uwagę na polskich tenisistów w Australian Open 2026. W kobiecym turnieju jedną z faworytek będzie Iga Świątek, która zazwyczaj w Melbourne spisuje się słabiej. Swoje ambicje mają też Katarzyna Kawa i Magda Linette.



Spore nadzieje kibice wiążą z udziałem w turnieju męskim Huberta Hurkacza. Ten udanie wrócił po wielu miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją. W United Cup 2026 wygrał 4 z 5. starć i liczy na kolejną dobrą serię. O dobry wynik powalczy również Kamil Majchrzak.

Polsat Sport