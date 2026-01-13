Kto rządzi, kto wschodzi, kto zaskakuje? Tenis w pigułce na Australian Open
Przed nami pierwszy turniej wielkoszlemowy w tenisie ziemnym w 2026 roku. W dniach od 12 stycznia do 1 lutego czołowi tenisiści i czołowe tenisistki świata powalczą w Melbourne o triumf w Australian Open. Na kogo zwrócić uwagę? Co warto wiedzieć? Prezentujemy tenisa w pigułce na Australian Open.
Kolejna odsłona rywalizacji Alcaraz-Sinner
Na początku 2026 roku czeka nas kolejna odsłona rywalizacji Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner. To kolejno pierwszy i drugi zawodnik rankingu ATP, którzy najczęściej pomiędzy siebie rozdzielają najważniejsze trofea. Tak też może być tym razem.
Nie powinni jednak zapominać o doświadczonym Novaku Djokoviciu, który przedłuża swoją karierę i wciąż znajduje się w ścisłej światowej czołówce. Eksperci, m.in. z portalu Tennis Majors, wśród faworytów do triumfu wymieniają również takich graczy jak:
• Alexander Zverev
• Alex de Minaur
• Jannik Sinner.
Czy Aryna Sabalenka potwierdzi swoją dominację?
W kobiecym turnieju na zwycięstwo liczy przede wszystkim Aryna Sabalenka. Białorusinka to liderka rankingu WTA i w tym roku triumfowała już w turnieju w Brisbane. Będzie chciała odebrać tytuł, który przed rokiem wywalczyła Amerykanka Madison Keys. To z nią w półfinale przegrała Iga Świątek, która również ma nadzieję na dobry wynik. Wśród faworytek warto wymienić też:
• Coco Gauff
• Amandę Anisimową
• Mirrę Andriejewą
• Jessicę Pegulę.
Wschodzące gwiazdy tenisa. Na kogo warto zwrócić uwagę w Australian Open 2026?
Początek sezonu to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na wchodzące gwiazdy tenisa, które dopiero przebijają się do ścisłej czołówki. Wśród mężczyzn w gronie młodych gniewnych warto wymienić m.in.:
• Jakuba Mesnika (Czechy)
• Joao Fonsekę (Portugalia)
• Aleksa Michelsena (USA).
Wśród kobiecych nazwisk z drugiego szeregu uwagę przykuwają m.in.:
• Victoria Mboko (Kanada)
• Iva Jovic (USA)
• Maya Joint (Australia).
Na co stać Polaków w wielkim szlemie w Melbourne?
Oczywiście warto zwrócić uwagę na polskich tenisistów w Australian Open 2026. W kobiecym turnieju jedną z faworytek będzie Iga Świątek, która zazwyczaj w Melbourne spisuje się słabiej. Swoje ambicje mają też Katarzyna Kawa i Magda Linette.
Spore nadzieje kibice wiążą z udziałem w turnieju męskim Huberta Hurkacza. Ten udanie wrócił po wielu miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją. W United Cup 2026 wygrał 4 z 5. starć i liczy na kolejną dobrą serię. O dobry wynik powalczy również Kamil Majchrzak.