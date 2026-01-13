Sensacyjne rozstrzygnięcie podczas Australian Open. Dzieli je 486 miejsc w rankingu

Trwają kwalifikacje do wielkoszlemowego Australian Open. Polskich kibiców najbardziej interesują mecze z udziałem reprezentantów Polski. Do drugiej rundy awansowały już Linda Klimovicova i Maja Chwalińska. Pierwsza z biało-czerwonych pokonała Australijkę Stefani Webb (2:0), a druga Amerykankę Madison Brengle (2:0). Odpadła, natomiast Katarzyna Kawa, która uległa Ukraince Darii Snigur 1:2.

Równolegle trwają inne spotkania, w których mogliśmy oglądać spore niespodzianki. Odpadła już rozstawiona z numerem trzecim Mayar Sherif (109. WTA). Egipcjanka uległa w pierwszej rundzie Hiszpance Guiomar Maristany (184. WTA) 0:2.

Największą sensacją było jednak zwycięstwo Chinki Zhuoxuan Bai, która nie dała szans Rosjance Alinie Korniejewej. Chińska tenisistka jest aktualnie 697. zawodniczką rankingu WTA, stąd w starciu z 211. rakietą świata wydawała się bez szans. Faktem jest to, że Bai była kiedyś klasyfikowana w pierwszej setce rankingu, ale od tego czasu sporo się pozmieniało. Chinka od 2024 roku rozegrała siedem spotkań, z których zwyciężyła zaledwie dwa.

Podczas pierwszej partii zawodniczki zaczęły od przełamań już w drugim i trzecim gemie. Następnie szły cios za cios, ale w decydującej dziesiątej partii seta Bai przełamała rywalkę i wygrała seta 6:4.

Druga odsłona meczu stała pod znakiem przełamań. Tylko dwa z dziewięciu gemów skończyły się wygranym serwisem. W obu przypadkach były one na korzyść Chinki, która przy stanie 6:2 swoim podaniem przypieczętowała zwycięstwo i awans do drugiej rundy kwalifikacji Australian Open. Następną rywalką 697. Zawodniczki rankingu WTA będzie Francuzka Chloe Paquet (237. WTA).

Zhuoxuan Bai (Chiny, 697) - Alina Korniejewa (Rosja, 211) 6:4, 6:3

JZ, Polsat Sport