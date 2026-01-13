Totalna dominacja w finale Pucharu Polski. Nikt się tego nie spodziewał

Jednostronne widowisko w finale

W finale TAURON Pucharu Polski 2026 spotkały się Bogdanka LUK Lublin i Asseco Resovia. Stawką meczu rozgrywanego w Krakowie było cenne trofeum. Po półfinałach bardziej zmęczeni byli Lublinianie, którzy potrzebowali aż pięciu setów do wyeliminowania AZS Indykpolu Olsztyn.



Dla porównania, Asseco Resovia pewnie pokonała 3:0 PGE Projekt Warszawa. Finałowe starcie było jednak wyjątkowo jednostronne. Skończyło się w trzech szybkich setach. Najwięcej punktów zdobył niezawodny Wilfredo Leon (15), a Bogdanka LUK Lublin wygrała kolejno:



• 25:15

• 25:20

• 25:20.

Mało kto spodziewał się takiej dominacji

Choć Bogdanka LUK Lublin jako mistrz Polski była faworytem do zdobycia Pucharu Polski, to jednak eksperci spodziewali się zaciętego finału. Ten jednak potoczył się w zupełnie niespodziewany sposób. Mało kto przewidywał taką dominację, co najlepiej potwierdzają słowa Nikoli Grbicia z wywiadu udzielonego świeżo po meczu Grzegorzowi Wojnarowskiemu z Polsatu Sport.



Selekcjoner reprezentacji Polski powiedział: Myślałem, że Bogdanka LUK wygra, ale nie spodziewałem się, że będzie im tak łatwo.



Bogdanka LUK Lublin przeżywa najlepszy okres w swojej historii. Drużyna w ciągu kilku miesięcy wywalczyła trzy najważniejsze trofea w Polsce, dokonując tego po raz pierwszy:



• najpierw została mistrzem Polski, choć mało kto na nią stawiał

• wygrała Superpuchar Polski

• w niedzielę 11 stycznia dopełniła potrójną koronę triumfem w krajowym pucharze.



Radości nie krył rozgrywający i kapitan zespołu Marcin Komenda, który w rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport przyznał: Nie spodziewałem się, że w ciągu roku wygramy trzy najważniejsze trofea w Polsce i europejski puchar.

Najlepsi siatkarze TAURON Pucharu Polski 2026

Po turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski 2026 wybrano najlepszych siatkarzy zmagań. MVP turnieju został Kewin Sasak, który zgarnął też nagrodę dla najlepszego atakującego. Pozostałe nagrody indywidualne również zdobyli siatkarze Bogdanki LUK Lublin:



● Marcin Komenda (najlepszy rozgrywający)

● Wilfredo Leon (najlepszy przyjmujący)

● Aleks Grozdanow (najlepszy środkowy)

● Thales Hoss (najlepszy libero).