Wspaniała nowina! Czołowy skoczek świata wziął ślub
Ren Nikaido wziął ślub. Jeden z liderów reprezentacji Japonii w skokach narciarskich podzielił się z fanami tą radosną nowiną. 24-latek zajmuje obecnie czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu.
Pochodzący z Ebetsu zawodnik rozgrywa sezon życia. W połowie sezonu plasuje się na czwartym miejscu w wyścigu po Kryształową Kulę, ustępując jedynie Domenowi Prevcowi, Ryoyu Kobayashiemu oraz Anze Laniskowi. Warto dodać, że 12. miejsce w tej klasyfikacji zajmuje reprezentant Polski - Kacper Tomasiak.
Co więcej, 4 stycznia Japończyk po raz pierwszy w karierze sięgnął po konkursowy triumf. Był najlepszy podczas rywalizacji w Innsbrucku.
Ale nie rywalizacja jest teraz dla 24-latka najważniejsza. W najnowszym poście na Instagramie poinformował, że wziął ślub.
"Dzisiaj zalegalizowaliśmy nasz związek. Witaj, moje nowe życie" - podpisał fotografie.
Nikaido to jedna z nadziei Kento Sakuyamy na medal igrzysk olimpijskich. Najważniejsza impreza czterolecia odbędzie się w dniach 6-22 lutego we Włoszech.