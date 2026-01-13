Tragedia przed igrzyskami. Strażnik znaleziony martwy na śniegu

Do tragedii doszło w miejscowości Cortina d'Ampezzo w nocy z czwartku na piątek. 55-latek pracował jako ochroniarz na placu budowy jednej z olimpijskich aren. Według informacji podanych przez dziennik "The Sun", było to lodowisko.

Wychodząc na nocny obchód około 2 w nocy, mężczyzna poinformował współpracowników, że nienajlepiej się czuje. Zwłoki mężczyzny znaleziono niedługo później. Nieoficjalnie mówi się, że Zantonini doznał zawału serca, upadł na śnieg, a potem zamarzł. Temperatury tej nocy spadły do -12 stopni Celsjusza.

Kondolencje po śmierci mężczyzny złożyli włodarze fundacji przygotowującej najważniejszą imprezę czterolecia.

"Informacje, którymi dysponujemy, wskazują, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, a konkretnie z powodu zawału serca. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie" - powiedział Andrea Varnier, prezes Fondazione Milano Cortina 2026.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego.

KP, Polsat Sport