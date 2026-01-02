Koszmar mistrzyni olimpijskiej! Kontuzja i koniec marzeń o igrzyskach

28-letnia Liensberger jeszcze w zeszły weekend startowała w zawodach Pucharu Świata w austriackim Semmering. Była czwarta w slalomie i 14. w slalomie gigancie. W klasyfikacji generalnej alpejskiego Pucharu Świata zajmuje 15. miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Trener faworytów ogłosił. To oni powalczą o medale na igrzyskach

Austriacka Federacja Narciarska poinformowała, że Liensberger przejdzie operację. Badania wykazały, że wskutek wypadku podczas treningu w Sankt Michael im Lungau złamała kość piszczelową, zerwała łąkotkę i uszkodziła więzadło poboczne przyśrodkowe w prawym kolanie.

W 2022 roku Liensberger podczas igrzysk w Pekinie zdobyła srebrny medal olimpijski w slalomie, a drużynowo wywalczyła złoto w slalomie równoległym. Rok wcześniej w Cortinie d'Ampezzo została mistrzynią świata w slalomie i gigancie równoległym. Natomiast w zeszłym sezonie w slalomie sięgnęła po brąz MŚ w Saalbach.

Liensberger na igrzyskach w Cortinie d'Ampezzo w slalomie chciała rzucić wyzwanie Amerykance Mikaeli Shiffrin, najbardziej utytułowanej narciarce alpejskiej w historii, która wygrała sześć ostatnich slalomów w Pucharze Świata oraz wszystkie pięć w tym sezonie.

Austriaczka wydłużyła listę czołowych narciarek, które doznały poważnych kontuzji w okresie poprzedzającym igrzyska olimpijskie. Wśród nich są m.in. trzy szwajcarskie mistrzynie olimpijskie: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami i Corinne Suter.

Kobiety w ten weekend będą rywalizować w zawodach Pucharu Świata w słoweńskiej Kranjskiej Gorze. W sobotę odbędzie się slalom gigant z udziałem Maryny Gąsienicy-Daniel, a w niedzielę slalom.

KP, PAP