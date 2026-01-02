Koszmar mistrzyni olimpijskiej! Kontuzja i koniec marzeń o igrzyskach

Zimowe

Austriacka narciarka alpejska Katharina Liensberger doznała na treningu poważnej kontuzji kolana i nie wystąpi w igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Jest m.in. złotą i srebrną medalistką olimpijską z Pekinu (2022).

Narciarka alpejska w stroju sportowym z numerem startowym 1 na piersi, trzymająca kijki narciarskie i unosząca rękę w geście triumfu.
fot. PAP
Katharina Liensberger
  • Katharina Liensberger doznała poważnej kontuzji kolana podczas treningu
  • Austriacka narciarka złamała kość piszczelową, zerwała łąkotkę i uszkodziła więzadło poboczne
  • Liensberger niedawno zajęła czwarte miejsce w Pucharze Świata w Semmering
  • Austriacka Federacja Narciarska potwierdziła konieczność operacji

28-letnia Liensberger jeszcze w zeszły weekend startowała w zawodach Pucharu Świata w austriackim Semmering. Była czwarta w slalomie i 14. w slalomie gigancie. W klasyfikacji generalnej alpejskiego Pucharu Świata zajmuje 15. miejsce.

 

Austriacka Federacja Narciarska poinformowała, że Liensberger przejdzie operację. Badania wykazały, że wskutek wypadku podczas treningu w Sankt Michael im Lungau złamała kość piszczelową, zerwała łąkotkę i uszkodziła więzadło poboczne przyśrodkowe w prawym kolanie.

 

W 2022 roku Liensberger podczas igrzysk w Pekinie zdobyła srebrny medal olimpijski w slalomie, a drużynowo wywalczyła złoto w slalomie równoległym. Rok wcześniej w Cortinie d'Ampezzo została mistrzynią świata w slalomie i gigancie równoległym. Natomiast w zeszłym sezonie w slalomie sięgnęła po brąz MŚ w Saalbach.

 

Liensberger na igrzyskach w Cortinie d'Ampezzo w slalomie chciała rzucić wyzwanie Amerykance Mikaeli Shiffrin, najbardziej utytułowanej narciarce alpejskiej w historii, która wygrała sześć ostatnich slalomów w Pucharze Świata oraz wszystkie pięć w tym sezonie.

 

Austriaczka wydłużyła listę czołowych narciarek, które doznały poważnych kontuzji w okresie poprzedzającym igrzyska olimpijskie. Wśród nich są m.in. trzy szwajcarskie mistrzynie olimpijskie: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami i Corinne Suter.

 

Kobiety w ten weekend będą rywalizować w zawodach Pucharu Świata w słoweńskiej Kranjskiej Gorze. W sobotę odbędzie się slalom gigant z udziałem Maryny Gąsienicy-Daniel, a w niedzielę slalom.

KP, PAP
NARCIARSTWO ALPEJSKIEZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026
