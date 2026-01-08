Wielka gwiazda nie wystąpi na igrzyskach. Wszystko przez fatalny uraz

24-latka wyjaśniła, że nie wróci do rywalizacji w tym sezonie, gdyż nadal dochodzi do siebie po wstrząśnieniu mózgu, którego doznała w wyniku poważnego wypadku podczas zawodów Pucharu Świata w marcu 2025.

- Czas na przygotowania jest trochę za krótki, a ryzyko zbyt wysokie – powiedziała Ledeux francuskim mediom.

- Wspólnie z zespołem medycznym postanowiliśmy więc, że będę pauzować w tym sezonie, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i zakończyć proces rekonwalescencji bez podejmowania niepotrzebnego ryzyka - dodała.

Ledeux była jedną z kandydatek do medali w slopestyle'u i big air we Włoszech. Ma w dorobku 17 zwycięstw w Pucharze Świata i pięć Kryształowych Kul.

KN, PAP