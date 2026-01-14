Linda Klimovicova - Greet Minnen. Wynik meczu Australian Open. Relacja na żywo

Linda Klimovicova - Greet Minnen to finałowy mecz kwalifikacji do Australian Open. Stawką tego starcia jest przepustka do głównej drabinki turnieju. Jaki wynik meczu Klimovicova - Minnen? Kto wygrał w finale kwalifikacji do Australian Open? Relacja na żywo na Polsatsport.pl.

Reprezentantka Polski idzie jak burza przez kwalifikacje do wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego w Melbourne. Jak dotąd, nie straciła ona ani jednego seta. Na inaugurację pewnie wygrała z reprezentantką gospodarzy, Stefani Webb (6:2, 6:1), a w kolejnej rundzie wyeliminowała inną Australijkę, Lizette Cabrerę (6:4, 7:5). Dla Klimovicovej to debiut w Australian Open.

 

W finale eliminacji 21-latka zmierzy się z Greet Minnen. Belgijka również prezentuje dobrą formę - oba dotychczasowe mecze rozstrzygnęła w dwóch partiach. Najpierw pokonała Portugalkę Franciscę Jorge (6:2, 6:3), a następnie odprawiła z kwitkiem Francuzkę Harmony Tan [7:6 (3), 6:3].

 

Będzie to pierwsza konfrontacja tych tenisistek w historii.

Klimovicova - Minnen. Wynik meczu. Kto wygrał w finale kwalifikacji do Australian Open?

O tym, kto wygrał mecz Klimovicova - Minnen dowiemy się w nocy ze środy 14 stycznia na czwartek 15 stycznia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Klimovicova - Minnen na Polsatsport.pl.

