Świątek wyrzucona z turnieju! Wystarczył jeden błąd

Iga Świątek znakomicie rozpoczęła zmagania. Już w pierwszym meczu po emocjonującej wymianie pokonała Flavia Cobollego. Kilkadziesiąt minut później wróciła na kort i wyeliminowała dziesiątego zawodnika rankingu ATP Francesa Tiafoe.

Wystarczyła jedna piłka, ponieważ Amerykanin nie był w stanie zareagować na świetny return naszej tenisistki. Następnie zmierzyła się ona z Pedro Martinezem. Tym razem nie było już jednak żartów.

Świątek zagrywała, po czym doszło do długiej wymiany. W pewnym momencie Polka przesadziła z siłą i posłała piłkę na aut. Po chwili złapała się jedynie za głowę i nie ma co się dziwić, gdyż odpadła z rywalizacji.

1 Point Slam to pokazowy turniej, który został zorganizowany tuż przed startem Australian Open. Na korcie pojawiły się gwiazdy światowego tenisa, ale również emerytowani zawodnicy, celebryci oraz amatorzy. Aby wygrać mecz, trzeba zwyciężyć jedną akcję. Profesjonaliści mogą zagrywać tylko raz, podczas gdy amatorzy - dwukrotnie. O tym, kto znajdzie się w polu serwisowym, decyduje gra: kamień, papier i nożyce. Zwycięzca tego wydarzenia zgarnie milion australijskich dolarów.