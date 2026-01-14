Wielki powrót Magdy Linette. Podniosła się po porażce 1:6

Tenis

Magda Linette pokonała rosyjską tenisistkę Oksanę Zelechmetiową 6:3, 1:6, 6:1 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 250 w australijskim Hobart. Jej kolejną rywalką będzie Chinka Xinyu Wang.

Tenisistka Magda Linette w czapce i białej koszulce pozdrawia uniesioną dłonią.
fot. PAP/EPA
Magda Linette awansowała do drugiej rundy turnieju w Hobart

Mecz 53. w rankingu światowym Linette z 98. w tym zestawieniu Zelechmetiową miał odbyć się we wtorek, ale został przełożony z powodu opadów deszczu. Dlatego spotkanie drugiej rundy Linette rozegra również w środę.

 

Z Wang, która na liście WTA zajmuje 43. miejsce, zmierzy się nie przed godziną 8.30 czasu polskiego.

 

We wtorek do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, która pokonała Francuzkę Elsę Jacquemot 6:4, 6:0. Polka następnie jednak wycofała się z turnieju z powodu kontuzji uda.

 

Impreza w Hobart to dla jej uczestniczek ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w niedzielę w Melbourne wielkoszlemowym Australian Open.

 

Wynik meczu 1. rundy:

 

Magda Linette (Polska) - Oksana Zelechmetiowa (Rosja) 6:3, 1:6, 6:1. 

HP, PAP
HOBARTMAGDA LINETTETENISWTA
