Wielki powrót Magdy Linette. Podniosła się po porażce 1:6

Mecz 53. w rankingu światowym Linette z 98. w tym zestawieniu Zelechmetiową miał odbyć się we wtorek, ale został przełożony z powodu opadów deszczu. Dlatego spotkanie drugiej rundy Linette rozegra również w środę.

Z Wang, która na liście WTA zajmuje 43. miejsce, zmierzy się nie przed godziną 8.30 czasu polskiego.

We wtorek do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, która pokonała Francuzkę Elsę Jacquemot 6:4, 6:0. Polka następnie jednak wycofała się z turnieju z powodu kontuzji uda.

Impreza w Hobart to dla jej uczestniczek ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w niedzielę w Melbourne wielkoszlemowym Australian Open.

Wynik meczu 1. rundy:

Magda Linette (Polska) - Oksana Zelechmetiowa (Rosja) 6:3, 1:6, 6:1.

HP, PAP